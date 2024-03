Infineon-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Lagerbestände seien gesunken und die Preisentwicklung im Halbleitersektor stabil bis leicht aufwärtsweisend, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Infineon gehöre dabei zu den bevorzugten Werten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:56 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 31,35 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 46,75 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2 175 498 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 16,2 Prozent nach unten. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 präsentieren.

