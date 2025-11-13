Infineon Aktie

36,46EUR 0,09EUR 0,23%
Infineon

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

13.11.2025 07:42:15

Infineon Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe sich entsprechend den Erwartungen entwickelt, schrieb Tammy Qiu am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Künstliche Intelligenz werde der Hauptantriebsmotor für den Halbleiterherseteller./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,19 € 		Abst. Kursziel*:
13,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,47%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

