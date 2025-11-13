Infineon Aktie
|36,46EUR
|0,09EUR
|0,23%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe sich entsprechend den Erwartungen entwickelt, schrieb Tammy Qiu am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Künstliche Intelligenz werde der Hauptantriebsmotor für den Halbleiterherseteller./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,19 €
|
Abst. Kursziel*:
13,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,47%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
