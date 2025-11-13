NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dass der Chipkonzern mehr als zehn Prozent seines Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, dürfte der Aktie deutlich Auftrieb geben, schrieb David Dai in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen vom Mittwoch. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.