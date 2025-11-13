Infineon Aktie

36,46EUR 0,09EUR 0,23%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

13.11.2025 06:45:53

Infineon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dass der Chipkonzern mehr als zehn Prozent seines Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, dürfte der Aktie deutlich Auftrieb geben, schrieb David Dai in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen vom Mittwoch. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
36,19 € 		Abst. Kursziel*:
40,92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
36,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,90%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

