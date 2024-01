Infineon-Analyse: UBS AG bewertet Infineon-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach einer Befragung von Halbleiter-Einkäufern weltweit auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Während das Geschäft mit der Automobilbranche auf kurze Sicht weiterhin einen Schwachpunkt darstelle, drückten die Ergebnisse Positives aus für breit aufgestellte Unternehmen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Europa bleiben Infineon und STMicroelectronics weiter seine bevorzugten Werte im Bereich der analogen Schaltkreise./tih/ajx





Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Infineon-Aktie konnte um 14:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 34,56 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 30,23 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 1 811 820 Infineon-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 fiel die Aktie um 8,6 Prozent zurück. Infineon dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 01:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 01:50 / GMT



