Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
17.11.2025 10:51:25
Infineon beendet limitiertes Aktienrückkaufprogramm zur Erfüllung von Verpflichtungen aus bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
München 17. November 2025 Die Infineon Technologies AG hat am 14. November 2025 ihr Aktienrückkaufprogramm erfolgreich beendet, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gegeben wurde. Im Zuge des Aktienrückkaufprogramms wurden insgesamt 750.000 Aktien (ISIN DE0006231004) erworben. Der Gesamtkaufpreis für die zurückgekauften Aktien beträgt 24.779.829, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 33,04.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
