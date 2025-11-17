Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

17.11.2025 10:51:25

Infineon beendet limitiertes Aktienrückkaufprogramm zur Erfüllung von Verpflichtungen aus bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen

München  17. November 2025  Die Infineon Technologies AG hat am 14. November 2025 ihr Aktienrückkaufprogramm erfolgreich beendet, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gegeben wurde. Im Zuge des Aktienrückkaufprogramms wurden insgesamt 750.000 Aktien (ISIN DE0006231004) erworben. Der Gesamtkaufpreis für die zurückgekauften Aktien beträgt  24.779.829, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit  33,04.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
