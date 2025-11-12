Infineon Aktie

12.11.2025 10:01:26

Infineon liefert Galliumnitrid (GaN)-Technologie für neue Generation von Solarmikroinvertern von Enphase Energy

München, Deutschland  12. November 2025  Die Infineon Technologies AG stellt ihre Galliumnitrid (GaN)-Technologie für die nächste Generation von Solarmikroinvertern von Enphase Energy, einem globalen Energietechnologie-Unternehmen und dem weltweit führenden Anbieter von Mikroinverter-basierten Solar- und Batteriesystemen, bereit. Die bi-direktionale CoolGaN-Schalter-Technologie (bi-directional switch, BDS) von Infineon ermöglicht erhebliche Verbesserungen bei der Leistungsausgabe, der Energieeffizienz und der Systemzuverlässigkeit für die IQ9-Mikroinverter-Serie von Enphase. Für den neuen IQ9N-3P-Commercial-Mikroinverter bedeutet das eine geringere Designkomplexität, sowie niedrigere Installations- und Systemkosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
