Infineon Aktie
|36,37EUR
|2,48EUR
|7,30%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem vierten Geschäftsquartal leicht unter den Erwartungen. KI-nahe Anwendungen würden bei dem Chipkonzern aber zum wichtigen Treiber, schrieb er. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres werde wohl den zyklischen Tiefpunkt markieren, bevor sich im weiteren Jahresverlauf eine Erholung abzeichne./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
36,19 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
36,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|36,38
|7,32%
