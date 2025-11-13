Infineon Aktie

36,46EUR 0,09EUR 0,23%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 06:19:41

Infineon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Mit der erwarteten Umsatzverdoppelung im Geschäftsjahr 2026 werde der Umsatz des Chipkonzerns mit Leistungshalbleitern bis 2030 voraussichtlich um rund 25 Prozent jährlich wachsen und den Anteil am Konzernumsatz von zehn auf 15 bis 20 Prozent steigen, schrieb Janardan Menon am Mittwochnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies dürfte dem Aktienkurs zugutekommen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,19 € 		Abst. Kursziel*:
32,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,67%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten