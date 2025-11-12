LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Vertrag verlängert
|
12.11.2025 10:16:42
LANXESS-Aktie etwas niedriger: Weitere Amtszeit von Finanzvorstand beschlossen
Damit werde sein Vertrag als Finanzvorstand um fünf Jahre verlängert. Das neue Mandat beginnt am 1. September 2026, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das neue Mandat schließe nahtlos an Stratmanns erste Amtsperiode von drei Jahren an.
Die LANXESS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 16,97 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: LANXESS,360b / Shutterstock.com
