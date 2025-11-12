LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Vertrag verlängert 12.11.2025 10:16:42

LANXESS-Aktie etwas niedriger: Weitere Amtszeit von Finanzvorstand beschlossen

LANXESS-Aktie etwas niedriger: Weitere Amtszeit von Finanzvorstand beschlossen

Der Aufsichtsrat des Spezialchemie-Konzerns LANXESS hat Oliver Stratmann erneut als Vorstandsmitglied bestellt.

Damit werde sein Vertrag als Finanzvorstand um fünf Jahre verlängert. Das neue Mandat beginnt am 1. September 2026, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das neue Mandat schließe nahtlos an Stratmanns erste Amtsperiode von drei Jahren an.

Die LANXESS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 16,97 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ukraine-Hoffnung als Kurstreiber: Chemiewerte im Aufwind, LANXESS-Aktie erholt
LANXESS-Aktie gefragt: Ausstieg aus Envalior-Joint-Venture für 2026 avisiert
LANXESS-Aktie rutscht ab: Nachfrageschwäche belastet LANXESS

Bildquelle: LANXESS,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten