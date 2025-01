Lufthansa-Aktie in Rot: JPMorgan warnt vor weiterem Kursrückgang bei Lufthansa - Hybridanleihe platziert

Damit trägt Lufthansa -Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen skeptischen Erwartungen für die Anfang März anstehenden Quartalszahlen Rechnung. Er senkte zudem das Kursziel von 5,50 auf 5,00 Euro und beließ die fundamentale Einstufung auf "Underweight". Der Experte sieht die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 in Gefahr. Die Fluggesellschaft könnte den Markt mit ihrem Ausblick enttäuschen. Angesichts der unsicheren Gewinnerholung befürchtet Gowers, dass es für die Aktie nach dem schwachen Vorjahr noch weiter bergab gehen könnte.

Lufthansa platziert Hybridanleihe über 500 Millionen Euro

Die Deutsche Lufthansa hat sich über den Kapitalmarkt frisches Kapital beschafft. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, wurde am Mittwoch erfolgreich eine unbesicherte Euro-Hybridanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro begeben. Die Anleihe wird mit 5,25 Prozent pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit von 30 Jahren, kann jedoch seitens der Deutschen Lufthansa bereits nach sechs Jahren, also zum 15. Januar 2031 zurückgezahlt werden.

"Die erfolgreiche Transaktion gleich zu Jahresbeginn unterstreicht das Vertrauen der Kapitalmärkte in unser Unternehmen und bestätigt unseren breiten Zugang zu unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten", so Finanzvorstand Till Streichert. "Das attraktive Marktumfeld und die hohe Investorennachfrage ermöglichten die Platzierung zu vorteilhaften Finanzierungskonditionen und die Laufzeit von sechs Jahren bis zum ersten Rückzahlungstermin ergänzt unser Fälligkeitenprofil bestmöglich."

January 09, 2025 04:24 ET (09:24 GMT)

Die Lufthansa-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,46 Prozent auf 5,70 Euro nach.

