Urabstimmung 12.09.2025 13:06:39

Lufthansa-Aktie sackt ab: Warum ein Pilotenstreik unvermeidbar erscheint

Lufthansa-Aktie sackt ab: Warum ein Pilotenstreik unvermeidbar erscheint

Bei der Lufthansa könnte der nächste Streik ins Haus stehen.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat an diesem Freitag eine Urabstimmung begonnen, wie eine Sprecherin bestätigt. Bis zum 30. September dürfen die bei der VC organisierten Beschäftigten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo über einen möglichen Arbeitskampf abstimmen. Der Sprecherin zufolge gilt ein Quorum von 70 Prozent aller Stimmberechtigten, um Streiks auf den Weg zu bringen. Enthaltungen oder Nicht-Teilnahmen werden dabei als Nein-Stimmen gewertet.

Bis zum Abschluss der Urabstimmung sind keine Arbeitskampfmaßnahmen vorgesehen. Ob die Gewerkschaft unmittelbar nach Auszählung einen Streiktermin nennen wird, blieb zunächst offen. In der Vergangenheit hat die VC häufiger noch einmal der Gegenseite Gelegenheit gegeben, ein neues Angebot vorzulegen. Die Lufthansa hat sich bislang nicht zu Details geäußert, setzt aber nach eigenem Bekunden auf eine Verhandlungslösung.

Arbeitgeberbeitrag verdreifachen

In der Sache geht es um Betriebsrenten und Übergangsversorgungsansprüche von etwa 4.800 Pilotinnen und Piloten. Die Gewerkschaft verlangt deutlich höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Rentenfonds. Einer Beispielrechnung im Fachportal "aero.de" zufolge sollte sich gemäß der Forderung der Arbeitgeberbeitrag mehr als verdreifachen.

Noch bis 2017 hatte der Konzern die absolute Höhe der Rentenzahlungen garantiert, um dann im Einvernehmen mit der VC das System umzustellen. Nunmehr ist für die Piloten nur noch die Höhe des Arbeitgeberbeitrags in die Fonds garantiert. Das Risiko geringer Zinsen und damit deutlich kleinerer Rentenzahlungen tragen seitdem die Beschäftigten. Die damaligen Rendite-Erwartungen haben sich nach VC-Einschätzung nicht erfüllt.

Lufthansa will Hub-Airlines im Konzern stärker vernetzen

Die Lufthansa Group ordnet die Zusammenarbeit im Unternehmen neu, um die Marktposition insbesondere der Hub-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines zu stärken und auszubauen. In Bereichen, die für den Fluggast weniger sichtbar sind, sollen die Fluggesellschaften künftig enger vernetzt und stärker integriert werden, teilte der Airline-Konzern mit und nannte als Beispiel den Bereich Loyalty mit "Miles and More". Das Netzmanagement für die Kurz- und Mittelstrecke aller Hub-Airlines werde künftig konzernweit gesteuert, ein Modell das beim Langstrecken-Angebot bereits seit 10 Jahren etabliert ist. In der Folge sollen auch Effizienz und Profitabilität steigen,

Die Zusammenarbeit im Konzern wird künftig vor allem über sogenannte "Group Function Boards" gesteuert, von denen es vier geben soll: Hub Steering, Technology, HR und Finance. Zusätzlich wird in allen Boards ein "Functional Financial Controller" für die Finanzsteuerung vertreten sein.

In der Verantwortung der einzelnen Airlines liegen weiterhin unter anderem das Catering, die Lounges in den Heimatmärkten oder der Service für die Fluggäste. Auch für das Management der jeweiligen Flugbetriebe und den operativen Flugbetrieb bleiben die Hub-Airlines verantwortlich.

Im XETRA-Handel verliert die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,32 Prozent auf 7,51 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)/Dow Jones Newswires

