LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Freitagnachmittag steigen

Das macht der LUS-DAX am Freitag.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,58 Prozent höher bei 18 040,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 903,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 106,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.04.2024, den Stand von 18 369,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 16 944,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 758,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,74 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 6,92 Prozent auf 79,12 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,26 Prozent auf 28,16 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,22 Prozent auf 227,40 EUR), Rheinmetall (+ 2,38 Prozent auf 524,60 EUR) und Sartorius vz (+ 2,02 Prozent auf 287,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Daimler Truck (-4,84 Prozent auf 40,50 EUR), Commerzbank (-1,97 Prozent auf 13,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,56 Prozent auf 403,50 EUR), Hannover Rück (-1,29 Prozent auf 228,70 EUR) und Allianz (-1,05 Prozent auf 264,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 001 870 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 198,078 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,88 Prozent, die höchste im Index.

