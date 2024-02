LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag sprang der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,75 Prozent auf 17 555,00 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 392,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 566,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 16 933,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 964,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 418,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 4,84 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 566,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,03 Prozent auf 34,57 EUR), BASF (+ 2,43 Prozent auf 47,46 EUR), Continental (+ 2,20 Prozent auf 75,10 EUR), RWE (+ 2,14 Prozent auf 31,01 EUR) und Porsche (+ 1,99 Prozent auf 84,14 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1,66 Prozent auf 414,80 EUR), Symrise (-1,61 Prozent auf 96,32 EUR), Beiersdorf (-1,31 Prozent auf 139,10 EUR), Hannover Rück (-1,23 Prozent auf 233,00 EUR) und MTU Aero Engines (-0,46 Prozent auf 214,30 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 267 035 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 198,615 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at