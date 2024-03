LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

So bewegte sich der LUS-DAX letztendlich.

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 18 511,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 525,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 473,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 17 579,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 28.12.2023, bei 16 704,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 15 137,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,55 Prozent nach oben. Bei 18 633,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,28 Prozent auf 17,01 EUR), Merck (+ 2,12 Prozent auf 163,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 521,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,26 Prozent auf 368,60 EUR) und Symrise (+ 1,19 Prozent auf 110,95 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,42 Prozent auf 39,92 EUR), Porsche (-1,39 Prozent auf 92,28 EUR), Brenntag SE (-1,06 Prozent auf 78,08 EUR), SAP SE (-0,87 Prozent auf 180,46 EUR) und BASF (-0,60 Prozent auf 52,93 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 867 382 Aktien gehandelt. Mit 213,135 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 3,07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at