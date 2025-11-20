Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.11.2025 17:07:34
Mapping the future with 3D-printed titanium Apple Watch cases
Apple Watch Ultra 3 and titanium Apple Watch Series 11 cases are now 3D-printed with 100 percent recycled aerospace-grade titanium powder.
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
