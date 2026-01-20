Apple Aktie
|215,00EUR
|-0,45EUR
|-0,21%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng rechnet mit einer positiven Überraschung im iPhone-Geschäft, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. Auch das Momentum im Bereich Services bleibe hoch. In der Kursschwäche zum Jahresstart sieht Ng eine Kaufchance./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 320,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 255,53
|
Abst. Kursziel*:
25,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 255,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,23%
|
Analyst Name::
Michael Ng
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
15.01.26
|Goldman Sachs-Aktie im Plus: Milliardengewinn dank Ausstieg aus Apple-Card-Geschäft (dpa-AFX)
|
15.01.26
|ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Apple sits out AI arms race to play kingmaker between Google and OpenAI (Financial Times)
|
14.01.26
|Apple-Aktie fällt: Nutzerdaten werden nicht fürs KI-Training genutzt (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Apple legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Alphabet übersteigt 4-Bllionen-Dollar-Schwelle beim Börsenwert: Apple-Deal als Kurstreiber für die Aktie (finanzen.at)
|
13.01.26
|Adobe-Aktie fällt tief: Apple konkurriert mit Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps (dpa-AFX)
|
13.01.26
|JPMorgan-Aktie niedriger: Übernahmekosten für Apple-Portfolio belasten die Bilanz (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|215,35
|-0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:15
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12:32
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12:03
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|11:49
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|11:47
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:31
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|Renault Sell
|UBS AG
|11:31
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|11:25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:12
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|11:07
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DocMorris Add
|Baader Bank
|11:02
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:42
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:29
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:22
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|09:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09:03
|TRATON Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|08:50
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG