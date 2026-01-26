Apple Aktie
|210,50EUR
|0,85EUR
|0,41%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 315,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 248,04
|
Abst. Kursziel*:
27,00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 248,04
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,00%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Analysen zu Apple Inc.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|209,80
|0,07%
