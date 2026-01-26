Apple Aktie

210,50EUR 0,85EUR 0,41%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

26.01.2026 11:22:12

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 315,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 248,04 		Abst. Kursziel*:
27,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 248,04 		Abst. Kursziel aktuell:
27,00%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:22 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Apple Neutral UBS AG
20.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
