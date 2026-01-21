ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Solide Umsätze mit iPhones dürfte man am Markt weitgehend bereits erwarten, schrieb David Vogt in einem Ausblick am Mittwoch. Höhere Kosten von Memory-Chips und Risiken bei den Bruttomargen "deckelten" aber die Perspektiven für die Profitabilität und den Gewinn je Aktie./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



