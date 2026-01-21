Apple Aktie

210,65EUR 0,85EUR 0,41%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 14:53:21

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Solide Umsätze mit iPhones dürfte man am Markt weitgehend bereits erwarten, schrieb David Vogt in einem Ausblick am Mittwoch. Höhere Kosten von Memory-Chips und Risiken bei den Bruttomargen "deckelten" aber die Perspektiven für die Profitabilität und den Gewinn je Aktie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 246,70 		Abst. Kursziel*:
13,50%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 246,69 		Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten