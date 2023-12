MDAX aktuell: MDAX am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Der MDAX gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 26 591,92 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 245,499 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,190 Prozent auf 26 532,20 Punkte an der Kurstafel, nach 26 582,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 529,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 695,40 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 0,187 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 25 409,63 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 27 055,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der MDAX einen Wert von 26 018,29 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 4,38 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 2,98 Prozent auf 26,99 EUR), ENCAVIS (+ 2,42 Prozent auf 13,57 EUR), Talanx (+ 1,90 Prozent auf 69,65 EUR), Fraport (+ 1,67 Prozent auf 56,06 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,49 Prozent auf 112,15 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen SMA Solar (-1,83 Prozent auf 56,35 EUR), Delivery Hero (-1,54 Prozent auf 29,75 EUR), RTL (-1,29 Prozent auf 32,16 EUR), thyssenkrupp (-1,24 Prozent auf 6,20 EUR) und HelloFresh (-1,19 Prozent auf 14,50 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 2 926 913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 17,327 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at