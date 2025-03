MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der MDAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,62 Prozent leichter bei 28 811,17 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 280,831 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,583 Prozent auf 28 821,94 Punkte an der Kurstafel, nach 28 990,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 28 890,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 771,05 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 04.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 26 420,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 821,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 987,37 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 29 228,62 Punkten. Bei 24 989,87 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 10,16 Prozent auf 70,50 EUR), Bilfinger SE (+ 3,21 Prozent auf 61,00 EUR), Aroundtown SA (+ 0,90 Prozent auf 2,70 EUR), thyssenkrupp (+ 0,76 Prozent auf 8,47 EUR) und LEG Immobilien (+ 0,46 Prozent auf 78,76 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Hypoport SE (-4,57 Prozent auf 198,50 EUR), TAG Immobilien (-3,22 Prozent auf 13,54 EUR), LANXESS (-3,15 Prozent auf 28,33 EUR), HelloFresh (-2,82 Prozent auf 11,22 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,71 Prozent auf 66,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 482 763 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 22,634 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at