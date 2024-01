MDAX-Handel aktuell: MDAX gibt zum Start des Montagshandels nach

Der MDAX notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent leichter bei 26 033,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 246,072 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,042 Prozent schwächer bei 26 046,86 Punkten in den Montagshandel, nach 26 057,68 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 011,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 099,93 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 08.12.2023, einen Stand von 26 691,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 25 403,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, mit 26 970,10 Punkten bewertet.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,10 Prozent auf 96,54 EUR), EVOTEC SE (+ 1,14 Prozent auf 18,16 EUR), RATIONAL (+ 0,85 Prozent auf 653,00 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,81 Prozent auf 106,25 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,49 Prozent auf 74,08 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-2,01 Prozent auf 23,70 EUR), PUMA SE (-1,55 Prozent auf 46,24 EUR), TAG Immobilien (-1,48 Prozent auf 12,34 EUR), ENCAVIS (-1,33 Prozent auf 14,11 EUR) und Aurubis (-1,33 Prozent auf 69,88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 930 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,695 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at