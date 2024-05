MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,97 Prozent stärker bei 27 082,79 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 241,518 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,015 Prozent fester bei 26 827,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 823,94 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 27 117,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 825,89 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der MDAX auf 26 576,83 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 050,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 335,32 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,911 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 19,12 Prozent auf 30,16 EUR), Nordex (+ 7,44 Prozent auf 15,60 EUR), Gerresheimer (+ 3,77 Prozent auf 101,90 EUR), HelloFresh (+ 2,67 Prozent auf 5,76 EUR) und SMA Solar (+ 1,59 Prozent auf 48,46 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-2,53 Prozent auf 38,56 EUR), Knorr-Bremse (-1,81 Prozent auf 73,10 EUR), Talanx (-1,37 Prozent auf 68,25 EUR), Siltronic (-1,35 Prozent auf 73,00 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,59 Prozent auf 100,50 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Delivery Hero-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 591 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,012 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,42 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at