Aroundtown Aktie

3,00EUR -0,18EUR -5,66%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

26.11.2025 14:15:57

Aroundtown SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe starke operative Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz sei von einer verbesserten Marktstimmung die Rede gewesen und die Hoffnung signalisiert worden, dass die deutsche Wirtschaft 2026 gestärkt wird - mit angetrieben durch staatliche Konjunkturmaßnahmen und einer verbesserten Aktivität im privaten Sektor./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2,99 € 		Abst. Kursziel*:
0,47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,07%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

