MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.12.2020 wurde das LANXESS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren LANXESS-Anteile an diesem Tag 62,76 EUR wert. Bei einem LANXESS-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,593 LANXESS-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,16 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,34 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 72,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LANXESS bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at