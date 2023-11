MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Scout24-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,20 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hat, hat nun 28,409 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2023 auf 62,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 781,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,18 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 belief sich zuletzt auf 4,69 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 fand der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Scout24-Papiers lag damals bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at