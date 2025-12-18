Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Rentable Aroundtown SA-Investition?
|
18.12.2025 10:03:28
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Aroundtown SA-Anteile bei 2,96 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 337,724 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 2,61 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 880,78 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,92 Prozent.
Aroundtown SA wurde am Markt mit 2,84 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Aroundtown SA
