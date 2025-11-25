LANXESS Aktie

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

Investmentbeispiel 25.11.2025 10:03:41

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen LANXESS-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die LANXESS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,12 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 172,058 LANXESS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 880,25 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 24.11.2025 auf 16,74 EUR belief. Mit einer Performance von -71,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte LANXESS einen Börsenwert von 1,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: LANXESS

