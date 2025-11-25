LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Investmentbeispiel
|
25.11.2025 10:03:41
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die LANXESS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,12 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 172,058 LANXESS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 880,25 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 24.11.2025 auf 16,74 EUR belief. Mit einer Performance von -71,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte LANXESS einen Börsenwert von 1,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: LANXESS
