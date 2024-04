MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Scout24 eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Scout24-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Scout24-Anteile bei 46,10 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hat, hat nun 216,920 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 15 379,61 EUR wert. Damit wäre die Investition um 53,80 Prozent gestiegen.

Am Markt war Scout24 jüngst 5,20 Mrd. Euro wert. Am 01.10.2015 fand der erste Handelstag des Scout24-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Scout24-Papiers lag beim Börsengang bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at