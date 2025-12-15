thyssenkrupp Aktie
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades thyssenkrupp-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 4,34 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 230,171 Anteile im Depot. Die gehaltenen thyssenkrupp-Anteile wären am 12.12.2025 2 047,14 EUR wert, da der Schlussstand 8,89 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 104,71 Prozent angezogen.
Alle thyssenkrupp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
