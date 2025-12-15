thyssenkrupp Aktie

Performance unter der Lupe 15.12.2025 10:04:02

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in thyssenkrupp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades thyssenkrupp-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 4,34 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 230,171 Anteile im Depot. Die gehaltenen thyssenkrupp-Anteile wären am 12.12.2025 2 047,14 EUR wert, da der Schlussstand 8,89 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 104,71 Prozent angezogen.

Alle thyssenkrupp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
