K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
30.12.2025 10:03:41
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das K+S-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 18,38 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in K+S-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 544,218 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 742,86 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 29.12.2025 auf 12,39 EUR belief. Mit einer Performance von -32,57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,19 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: K+S
