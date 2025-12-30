MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das K+S-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 18,38 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in K+S-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 544,218 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 742,86 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 29.12.2025 auf 12,39 EUR belief. Mit einer Performance von -32,57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,19 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at