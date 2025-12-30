K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 30.12.2025 10:03:41

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das K+S-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 18,38 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in K+S-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 544,218 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 742,86 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 29.12.2025 auf 12,39 EUR belief. Mit einer Performance von -32,57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,19 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: K+S

Nachrichten zu K+S AGmehr Nachrichten