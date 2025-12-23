K+S Aktie

Profitabler K+S-Einstieg? 23.12.2025 10:03:42

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in K+S-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das K+S-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das K+S-Papier an diesem Tag bei 10,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in K+S-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,200 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 168,83 EUR, da sich der Wert eines K+S-Anteils am 22.12.2025 auf 12,15 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16,88 Prozent vermehrt.

K+S wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,18 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

