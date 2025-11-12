MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TUI von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TUI-Anteile bei 9,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das TUI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 106,520 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 775,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,28 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 22,47 Prozent.

Der Marktwert von TUI betrug jüngst 3,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at