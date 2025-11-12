TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
TUI-Anlage unter der Lupe 12.11.2025 10:03:49

MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TUI von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TUI-Anteile bei 9,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das TUI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 106,520 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 775,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,28 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 22,47 Prozent.

Der Marktwert von TUI betrug jüngst 3,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten