Merck-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Obwohl der Pharma- und Spezialchemiekonzern angesichts der Herausforderungen in allen drei Geschäftsbereichen gute Arbeit geleistet habe und für 2024 eine Rückkehr zum Wachstum auf Konzernebene prognostiziere, sei die Aktie immer noch niedrig bewertet, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:57 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 145,60 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 37,36 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28 087 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 legte die Aktie um 1,0 Prozent zu. Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 03:00 / GMT





