Minuszeichen in Europa: STOXX 50 startet im Minus

Am Donnerstag gibt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,03 Prozent auf 4 476,74 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,188 Prozent tiefer bei 4 469,80 Punkten, nach 4 478,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 477,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 469,80 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 363,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 215,59 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 09.05.2023, bei 4 041,35 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,40 Prozent. Bei 4 486,06 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 1,10 Prozent auf 183,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,99 Prozent auf 38,69 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 436,50 EUR), Rio Tinto (+ 0,51 Prozent auf 55,56 GBP) und BP (+ 0,46 Prozent auf 5,03 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,87 Prozent auf 68,31 EUR), Allianz (-4,06 Prozent auf 262,50 EUR), HSBC (-3,53 Prozent auf 6,96 GBP), SAP SE (-0,33 Prozent auf 175,88 EUR) und RELX (-0,17 Prozent auf 34,27 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 617 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 522,184 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. BAT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,01 Prozent.

