Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
09.12.2025 14:53:39
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 250 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das größte Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
14:53
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 250 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:22
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Market-Perform (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.12.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Heidelberg Materials auf 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)