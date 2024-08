Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsende ab

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent tiefer bei 7 247,45 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,198 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,592 Prozent auf 7 223,01 Punkte an der Kurstafel, nach 7 266,01 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 262,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 168,99 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 2,08 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 08.07.2024, bei 7 627,45 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 08.05.2024, mit 8 131,41 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 269,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 3,76 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 029,91 Punkte.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 424 121 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310,667 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

2024 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Stellantis-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

