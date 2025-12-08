Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Lukrative Beiersdorf-Investition? 08.12.2025 10:04:39

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Beiersdorf-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.12.2022 wurde die Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 106,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 93,633 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 90,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 500,00 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,00 Prozent verringert.

Der Marktwert von Beiersdorf betrug jüngst 19,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Beiersdorf AG

26.11.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
14.11.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
