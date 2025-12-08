Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Lukrative Beiersdorf-Investition?
|
08.12.2025 10:04:39
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingebracht
Am 08.12.2022 wurde die Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 106,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 93,633 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 90,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 500,00 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,00 Prozent verringert.
Der Marktwert von Beiersdorf betrug jüngst 19,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Beiersdorf AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|89,50
|-1,32%
