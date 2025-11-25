Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktuelle Analyse
|
25.11.2025 15:04:47
Outperform für Beiersdorf-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 14:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 90,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 43,05 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 72 004 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 26,7 Prozent nach unten. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von Beiersdorf wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
24.11.25
|DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
20.11.25