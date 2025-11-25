Outperform für Beiersdorf-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bernstein Research hat die Beiersdorf-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 14:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 90,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 43,05 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 72 004 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 26,7 Prozent nach unten. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von Beiersdorf wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

