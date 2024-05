Montagshandel in Frankfurt: MDAX fällt am Montagnachmittag

Am Montag geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 26 715,86 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 241,531 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 26 742,81 Punkte an der Kurstafel, nach 26 743,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 856,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 697,64 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 26 576,83 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, bei 25 724,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 27 335,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,456 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 286,23 Punkte. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 5,86 Prozent auf 24,20 EUR), Aurubis (+ 2,81 Prozent auf 73,30 EUR), Lufthansa (+ 1,80 Prozent auf 6,79 EUR), thyssenkrupp (+ 1,38 Prozent auf 4,93 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,35 Prozent auf 9,75 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Gerresheimer (-2,54 Prozent auf 97,85 EUR), Stabilus SE (-2,45 Prozent auf 55,70 EUR), JENOPTIK (-2,26 Prozent auf 26,78 EUR), HelloFresh (-2,03 Prozent auf 5,59 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,78 Prozent auf 121,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 024 337 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 18,012 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

