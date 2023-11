NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen

Um 17:59 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,63 Prozent auf 14 290,14 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,590 Prozent fester bei 14 283,82 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 199,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14 359,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 226,63 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 12 983,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 505,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 11 174,41 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 37,58 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Baiducom (+ 6,21 Prozent auf 120,46 USD), EMCORE (+ 6,06 Prozent auf 0,39 USD), Microvision (+ 5,95 Prozent auf 2,41 USD), Sify (+ 4,73 Prozent auf 1,55 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,70 Prozent auf 9,58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Grupo Financiero Galicia (-6,59 Prozent auf 13,60 USD), Autodesk (-4,53 Prozent auf 207,80 USD), Atrion (-3,82 Prozent auf 292,30 USD), Donegal Group B (-3,79 Prozent auf 12,70 USD) und Innodata (-3,46 Prozent auf 8,08 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 620 961 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,727 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,28 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

