Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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29.06.2026 12:37:00
Neue Allianz für mehr Open-Source-Schutz
Die Linux Foundation und Tech-Giganten starten Akrites, um Open-Source-Sicherheitslücken zentral und vertraulich zu beheben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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