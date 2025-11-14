Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Siemens-Aktie mit Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 226,30 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 16,04 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 597 186 Siemens-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 22,8 Prozent. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 05.02.2026.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.