Aktie unter die Lupe 09.12.2025 12:22:48

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Market-Perform

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Market-Perform

Heidelberg Materials-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:06 Uhr 0,8 Prozent auf 220,10 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 6,86 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34 761 Heidelberg Materials-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte die Aktie um 87,8 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

