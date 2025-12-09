Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Neue Aufträge 09.12.2025 07:45:00

Nordex-Aktie: Neue Projekte in Frankreich und Belgien - Turbinenaufträge erhalten

Nordex-Aktie: Neue Projekte in Frankreich und Belgien - Turbinenaufträge erhalten

Nordex hat Aufträge für 28 Turbinen in sieben Windparks in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien erhalten.

Lieferung und Errichtung der Anlagen mit einer Gesamtleistung von 102 Megawatt sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant, wie Nordex in Hamburg mitteilte.

DOW JONES

Nordex-Aktie volatil und letztlich stabil: Nordex hat in Q3 deutlich mehr verdient



27.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Nordex Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 26,16 1,95% Nordex AG

07:45 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.
