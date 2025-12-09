Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Neue Aufträge
|
09.12.2025 07:45:00
Nordex-Aktie: Neue Projekte in Frankreich und Belgien - Turbinenaufträge erhalten
Lieferung und Errichtung der Anlagen mit einer Gesamtleistung von 102 Megawatt sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant, wie Nordex in Hamburg mitteilte.
DOW JONES
Bildquelle: Nordex
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group receives orders for 102 MW in France and Belgium (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 102 MW aus Frankreich und Belgien (EQS Group)
|
08.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.