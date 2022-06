OMV-Aktie verlustreich: OVM-Raffinerie Schwechat nur mit deutlich eingeschränktem Betrieb

Der teilstaatliche OMV -Konzern stellt sich auf eine längere Reparaturzeit ein und arbeitet derzeit an einem alternativen Versorgungssystem, wie Vorstandschef Alfred Stern am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters sagte. Dank einer kleineren Anlage stehe die Produktion aber nicht komplett still.

Die Analysten der Erste Group werten die Nachricht in einer ersten Reaktion negativ. Die OMV dürften damit 4 bis 6 Millionen Euro täglich verlieren, schreiben die Experten.

Die OMV-Aktie verliert am Donnerstag in Wien dann auch zeitweise 3,23 Prozent auf 47,03 Euro.

(APA)