Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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02.10.2026 11:36:00
Open Source mit Ablaufdatum? Siemens ändert Kurs bei Radioss
Siemens-Logo an einer Wand." />
Siemens beendet das Open-Source-Projekt OpenRadioss. Der Quellcode ist nicht mehr öffentlich zugänglich, stattdessen gibt es ein R&D-Programm.
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