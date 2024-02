Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Schlussendlich gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,58 Prozent auf 4 743,28 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,094 Prozent stärker bei 4 720,30 Punkten, nach 4 715,87 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 720,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 744,27 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 480,02 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 4 197,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, einen Stand von 4 197,94 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,11 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 744,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,94 Prozent auf 28,33 EUR), Infineon (+ 1,86 Prozent auf 34,27 EUR), BASF (+ 1,82 Prozent auf 44,82 EUR), UniCredit (+ 1,74 Prozent auf 29,56 EUR) und adidas (+ 1,46 Prozent auf 174,24 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-0,33 Prozent auf 167,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,30 Prozent auf 42,24 EUR), Siemens (-0,23 Prozent auf 165,14 EUR), BMW (+ 0,14 Prozent auf 102,14 EUR) und Ferrari (+ 0,20 Prozent auf 362,68 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 825 391 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 402,834 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,98 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

