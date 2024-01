Optimismus in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Freitag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,76 Prozent auf 4 476,18 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3,895 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,247 Prozent stärker bei 4 453,24 Punkten in den Handel, nach 4 442,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 492,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 453,24 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,322 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.12.2023, wies der Euro STOXX 50 4 536,61 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.10.2023, den Wert von 4 198,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 4 126,68 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 144,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,92 Prozent auf 381,50 EUR), Eni (+ 1,54 Prozent auf 15,04 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 163,12 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,49 Prozent auf 187,35 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Stellantis (-2,01 Prozent auf 20,46 EUR), BMW (-1,64 Prozent auf 96,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,38 Prozent auf 61,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,11 Prozent auf 111,98 EUR) und Ferrari (-0,44 Prozent auf 319,30 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 651 034 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 341,097 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

