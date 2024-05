Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,98 Prozent fester bei 18 679,71 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,798 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,002 Prozent tiefer bei 18 498,09 Punkten in den Handel, nach 18 498,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 699,29 Punkte, das Tagestief hingegen 18 488,04 Zähler.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3,77 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wies der DAX einen Wert von 18 076,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, lag der DAX-Kurs bei 16 926,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wurde der DAX auf 15 955,48 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,39 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 699,29 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,28 Prozent auf 23,30 EUR), RWE (+ 2,51 Prozent auf 33,84 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,41 Prozent auf 100,10 EUR), Infineon (+ 2,30 Prozent auf 36,89 EUR) und Daimler Truck (+ 1,90 Prozent auf 41,29 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,82 Prozent auf 68,35 EUR), Allianz (-3,76 Prozent auf 263,30 EUR), Zalando (-2,90 Prozent auf 24,43 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,69 Prozent auf 27,49 EUR) und Continental (-1,66 Prozent auf 60,60 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 159 958 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,517 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at