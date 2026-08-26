Optimismus in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Am Mittwoch erhöht sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,44 Prozent auf 8 476,24 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,464 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,351 Prozent stärker bei 8 468,79 Punkten, nach 8 439,20 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 485,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 467,58 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,065 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 372,28 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 8 173,11 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 7 709,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 131 914 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,952 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at