Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Entwicklung 26.08.2026 12:26:51

Optimismus in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Optimismus in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Für den CAC 40 geht es derzeit aufwärts.

Am Mittwoch erhöht sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,44 Prozent auf 8 476,24 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,464 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,351 Prozent stärker bei 8 468,79 Punkten, nach 8 439,20 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 485,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 467,58 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,065 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 372,28 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 8 173,11 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 7 709,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 131 914 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,952 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
07.08.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus Buy UBS AG
30.07.26 Airbus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 206,10 0,83% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 19,11 0,82% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 454,30 0,36% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 27,22 -0,55% Renault S.A.
Stellantis 4,43 -1,51% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 462,39 0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen