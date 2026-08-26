Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Entwicklung
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26.08.2026 12:26:51
Optimismus in Paris: So steht der CAC 40 mittags
Am Mittwoch erhöht sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,44 Prozent auf 8 476,24 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,464 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,351 Prozent stärker bei 8 468,79 Punkten, nach 8 439,20 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 485,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 467,58 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,065 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 372,28 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 8 173,11 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 7 709,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 131 914 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,952 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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